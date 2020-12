Bezüglich neuer Corona-Variante : Drosten relativiert Twitter-Aussage „das sieht nicht gut aus“

Christian Drosten, Direktor am Institut für Virologie an der Charite - Universitätsmedizin Berlin. (Archivfoto) Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf Die Aussagen des Virologen Christian Drosten können schon mal hohe Wellen schlagen. Einer davon ist der Forscher nun selbst entgegengetreten, nachdem er mit einem Satz viele besorgte Reaktionen hervorgerufen hatte.

Den viel diskutierten Satz schrieb der Virologe in der Nacht zu Dienstag und teilte eine neue Auswertung der britischen Gesundheitsbehörde. Deren Daten zeigen, dass die Virus-Mutation in der Tat deutlich ansteckender ist als bisher aufgetretene Varianten. Positiv ist Drostens Ansicht nach die Aussage der britischen Experten, dass Fälle mit der Mutante bisher nur in Gebieten zunahmen, in denen die Gesamtinzidenz hoch oder ansteigend war. Das spreche dafür, dass die Reduzierung von Kontakten auch gegen die Verbreitung der Mutante wirke.