Nach Höchstwert bei Corona-Neuinfektionen : Österreich setzt ab Montag bundesweit auf eine 2G-Regelung

Wien Österreich stellt ab Montag auf eine 2G-Regelung um: Dann dürfen Bürger nur noch mit dem Nachweis einer Genesung oder Impfung Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen haben.

Menschen ohne Corona-Impfung dürfen in Österreich ab Montag keine Lokale, Friseure und Veranstaltungen mehr besuchen. Auch für Tourismusbetriebe gibt es dann nur noch nach Impfung oder Genesung (2G-Regel) Zutritt. Das gab die Regierung in Wien am Freitagabend nach Beratungen mit den Chefs der neun Bundesländer bekannt. In Österreich steigt die Zahl der Neuinfektionen in der vierten Welle rasant.