Kommentar zur Wiedereinführung der Maskenpflicht in Bayern : NRW - das verzagte Land

In Bayern müssen Schüler ab Montag wieder Masken tragen, auch am Platz. Foto: dpa/Matthias Balk

Kaum hat NRW die Maskenpflicht in Schulen abgeschafft, führt Bayern sie wieder ein. Die Landesregierung läuft in der Pandemie hinterher, auch nach Laschets Abgang. Das war mal anders. Früher wurden in Düsseldorf die Blaupausen für Deutschland geschrieben.