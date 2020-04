Lehrerverband schlägt „Schichtmodell“ vor : „Noch in diesem Schuljahr Rückkehr in die Schulen ermöglichen“

„Noch in diesem Schuljahr Rückkehr in die Schulen ermöglichen“

Berlin Noch vor den Sommerferien könnten alle Schüler in den Unterricht in den Schulen zurückkehren – trotz Corona-Pandemie. Dieser Ansicht ist Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.

„Die Politik wäre auf der Grundlage dieses Modells in der Lage, einen schrittweisen, nach Klassenstufen gestaffelten Zeitplan der Rückkehr von Schülern in den Präsenzunterricht vorzulegen, der es vermutlich allen Schülern ermöglicht, noch in diesem Schuljahr in die Schulen zurückzukehren“, sagte Meidinger der Deutschen Presse-Agentur.

Die bisherigen Pläne der Länder sehen anders aus: In Phase eins – die bereits läuft – kehren zuerst die Abschlussklassen in die Schulen für Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen zurück. In Phase zwei – ab 4. Mai – folgen diejenigen Klassen, die im kommenden Schuljahr Prüfungen ablegen und der oberste Jahrgang der Grundschulen. Was mit den anderen Klassenstufen passiert, ist bisher weitgehend unklar. Die für die Bildung zuständigen Kultusminister der Länder wollen am Montag in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen beraten.