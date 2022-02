Kinder müssen abgewiesen werden : Deutlich mehr Schulanmeldungen in Kranenburg

Die Kranenburger Christophorus-Grundschule wurde zuletzt umfangreich saniert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg 129 Kinder haben sich für das Schuljahr 2022/23 an den zwei Grundschulen der Grenzgemeinde angemeldet. Das sind 28 Prozent mehr als vor einem Jahr. So wie sich die Situation darstellt, müssen Kinder abgewiesen werden. In einem Gutachten werden mehrere Lösungen für das Probem vorgestellt.