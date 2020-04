Twitter-Video : SPD-Fraktionschef rasiert sich wegen Maskenpflicht den Vollbart ab

Düsseldorf Ab Montag gilt in NRW eine Maskenpflicht, zuminndest im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen. Ein Vollbart kann dabei stören. Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, hat deshalb hart durchgegriffen.

Er hat sich seinen Vollbart abrasiert, damit er eine Schutzmaske tragen kann. Der langjährige Bartträger dokumentierte in einem Video bei Twitter am Samstag, wie er in seinem Büro zum Trimmer greift - und sich den Haarwuchs entfernt. „Super, passt“, kommentiert Kutschaty in dem Video danach die Anprobe einer SPD-roten Schutzmaske: „Jetzt kann ich wieder sicher rausgehen.“