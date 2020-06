Wagen mit rumänischem Kennzeichen brannte : Feuer unter Autos von Tönnies-Beschäftigten in Kreis Warendorf gelegt

Beckum Unbekannte haben im Kreis Warendorf versucht, zwei von Mitarbeitern des Schlachtbetriebs Tönnies genutzte Autos anzuzünden. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die Feuerteufel wurden bei ihrer Tat beobachtet.

Die Fahrzeuge mit rumänischen Kennzeichen waren zur Tatzeit am späten Montagabend in Beckum abgestellt, wie die Polizei am Mittwoch in Bielefeld mitteilte. Die Täter entzündeten demnach Gegenstände unter den geparkten Wagen. Die Flammen konnten jedoch rechtzeitig gelöscht werden, größerer Schaden entstand nicht.