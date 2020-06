Lockdown im Kreis Gütersloh : Menschen stehen Schlange für den Corona-Test

Gütersloh Urlaubspläne, Ansteckungsgefahr und Maßnahmen zum Lockdown verunsichern die Menschen im Kreis Gütersloh. Am Nachmittag wird klar: Sie sind nicht alleine mit ihren Sorgen. Auch im Nachbarkreis wird das Leben wieder runtergefahren.

Meterlange Schlangen. Kinder, junge Frauen und ältere Männer stehen in der prallen Sonne. Sie alle sind am Dienstag zum Carl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh gekommen, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. „Der Lockdown ist der Super-Gau“, sagt Thorsten Reinert. Der 50-jährige steht mit seinem neunjährigen Sohn in einer Schlange. „Wir fahren am Freitag an die Ostsee in den Urlaub und wollen da einen negativen Test in der Hand haben, falls wir sonst nicht hingelassen werden.“ Er habe den Urlaub vor zwei Wochen gebucht, als die Kinder wieder in die Schule gehen durften. Da sei er noch davon ausgegangen, dass der Urlaub kein Problem werden würde.