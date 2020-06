Ärzte müssen Tests rechtfertigen : Corona-Tests nicht für alle Urlauber

Düsseldorf Wer nicht im Risikogebiet wohnt, wird meist nur bei begründetem Verdacht getestet. Urlaubsreisen allein sind kein Grund für einen Corona-Test. Welche Kriterien die Tests rechtfertigen.

Die steigenden Infektionszahlen in Gütersloh und Warendorf lösen bei vielen Urlaubern auch außerhalb dieser Kreise Verunsicherung aus: Nach Mecklenburg-Vorpommern und Bayern dürfen Menschen aus deutschen Corona-Risikogebieten seit Mittwoch auch in Niedersachen nicht mehr für Urlaub beherbergt werden. Davon ausgenommen sind in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern Menschen, die mit einem aktuellen, negativ ausgefallenen Corona-Test belegen können, dass sie nicht infiziert sind. Manchenorts mussten Reisende aus Risikogebieten ihre Urlaubsorte bereits verlassen, etwa auf der Insel Usedom.