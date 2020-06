Die ersten Ergebnisse liegen vor : Bisher keine Corona-Nachweise bei Massenstests im Kreis Gütersloh

Hendrik Oen, Arzt der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe führt bei einem Mann einen Coronavirus-Test am Carl-Miele-Berufskolleg durch. Foto: dpa/Guido Kirchner

Kreis Gütersloh Der Kreis Gütersloh hatte am Dienstagnachmittag das erste Diagnosezentrum an einem Berufskolleg in Gütersloh in Betrieb genommen. Unter den ersten 230 Befunden ist noch kein positiver Nachweis.

Bei der freiwilligen Massentestung der Bewohner des Kreis Gütersloh ist bei den ersten 230 Befunden noch kein sicherer Corona-Nachweis dabei gewesen. Ein Ergebnis sei noch fraglich, alle anderen seien negativ, sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) in einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag im Kreishaus in Gütersloh. Insgesamt seien bislang 600 Abstriche genommen worden.

Der Kreis Gütersloh hatte am Dienstagnachmittag das erste Diagnosezentrum an einem Berufskolleg in Gütersloh in Betrieb genommen. Dort können unter der Leitung der Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ohne Anmeldung Abstriche gemacht werden. Laut Adenauer sollen in den kommenden Tagen zwei weitere Diagnosezentren im Kreis eingerichtet werden.

Bürger in den Kreisen Gütersloh und Warendorf, die keine Corona-Symptome haben, können sich zudem ab sofort auch bei ihrem Hausarzt auf das Virus testen lassen. Das sieht eine Vereinbarung vor, die die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mit Sitz in Dortmund auf den Weg gebracht hat, wie der Kreis Gütersloh am späten Dienstagabend mitteilte.

„Die Menschen müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass sie der Test etwas kostet“, teilte ein Sprecher des Kreises Warendorf am Mittwoch mit. Es sollen aber zuerst die Vorrang haben, die akuten Bedarf haben, beispielsweise wegen einer Reise. Zeitnah soll auch in diesem Kreis eine Teststelle eingerichtet werden.

