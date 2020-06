Corona-Ausbruch bei Tönnies : Experte sieht Luftumwälzung in der Fleischzerlegung als wichtigen Faktor

Gütersloh Die Lüftung, die im Schlachthof permanent zur Kühlung eingesetzt wird, könnte dem Bonner Hygieneexperten Martin Exner zufolge die Verbreitung des Coronavirus begünstigen. Er schlägt Filter und UV-Strahlen als Lösung vor.

Der Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb Tönnies könnte auf die Luftkühlung im Zerlegebetrieb zurückgehen. Das ist eine erste Einschätzung des Bonner Hygiene-Experten Martin Exner. In dem Bereich würde die Luft auf 6 bis 10 Grad Celsius heruntergekühlt, während die Arbeiter bei hohem Tempo und harter, körperlicher Belastung die geschlachteten Schweine zerlegen, sagte der Professor bei einer Pressekonferenz im Kreishaus in Gütersloh. Um die Luft zu kühlen, würde diese aus dem Raum gezogen, gekühlt und zurück in den Raum gebracht.

Dieses Problem betreffe die gesamte Fleischbranche und sei bislang nicht im Blick der Wissenschaft gewesen, sagte der Professor. „Das war vorher nicht als Problem angesehen worden. Bisher bezogen sich die Sicherheitsmaßnahmen in den Schlachtbetrieben auf die Qualität des Fleisches“, betonte Exner. In dem Betreib müsse stark körperlich gearbeitet werden. „Die Mitarbeiter stehen an Bändern, müssen mit Messern in hoher Geschwindigkeit arbeiten“, sagte Exner. Künftig müssten spezielle Hochleistungsfiltrationen in alle Schlachtbetreibe eingebaut werden, um die Viren aus der Luft herausfiltern zu können. An entsprechenden technischen Lösungen werde bereits gearbeitet, betonte der Wissenschaftler. „Diesen neuen Risikofaktor muss man unter Kontrolle bringen“, sagte er.