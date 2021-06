Delta-Variante kommt : Spahn und Wieler warnen vor Verspielen von Erfolgen

Berlin Trotz niedriger Ansteckungszahlen und des Impffortschritts mahnen Gesundheitsminister Jens Spahn und der RKI-Chef Lothar Wieler, angesichts der besonders ansteckenden Delta-Variante weiter zu großer Vorsicht. Das Beispiel Großbritannien zeige, wie fragil Erfolge in der Pandemiebekämpfung sein könnten.

Durch die ansteckendere Delta-Variante, die bisher auf niedrigem Niveau (rund sechs Prozent) in Deutschland kursiere, könne sich das Virus wieder verbreiten, sagte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Freitag in Berlin. Es sei nicht die Frage, ob Delta das Infektionsgeschehen in Deutschland dominiere, sondern wann, ergänzte er.