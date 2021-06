Neue Corona-Einschränkungen : Region um Lissabon wird über das Wochenende abgeriegelt

Eine Frau mit einer Gesichtsmaske geht an einem geschlossenen Restaurant in der Innenstadt von Lissabon vorbei. Foto: dpa/Armando Franca

Lissabon Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die stark steigenden Infektionsfälle in und um die Region der Hauptstadt. Portugals Präsident lehnt einen kompletten Lockdown jedoch konsequent ab.

Portugal hat aufgrund steigender Corona-Ansteckungszahlen kurzfristig neue Einschränkungen für die Hauptstadt Lissabon erlassen. Nicht unbedingt notwendige Reisen in und aus der Hauptstadtregion werden von Freitagabend bis Montagmorgen verboten, wie eine Regierungssprecherin am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung sagte. 800 von landesweit 1233 Neuansteckungen waren zuvor in Lissabon und Umgebung verzeichnet worden.

Konkret bedeutet das: Die portugiesische Hauptstadt wird für rund zweieinhalb Tage abgeriegelt. Die 2,8 Millionen Bewohner dürfen den Großraum Lissabon in dieser Zeit nur aus triftigem Grund verlassen. Auswärtige dürfen nur in Ausnahmefällen einreisen. „Dies ist eine zusätzliche Maßnahme, die nicht vorgesehen war, die die Regierung aber ergriffen hat, um den Anstieg der Inzidenz im Großraum Lissabon einzudämmen“, sagte Regierungssprecherin Mariana Vieira da Silva.

Am Mittwoch war in Portugal mit 1350 neuen Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden die höchste Fallzahl seit Ende Februar festgestellt worden. Neben Portugal verzeichnet in der EU derzeit nur noch Spanien einen Anstieg der Neuinfektionen. Dort erhöhte sich die Zahl der wöchentlichen Neuansteckungen im Vergleich zur Vorwoche um 21 Prozent, in Portugal lag der Zuwachs bei 38 Prozent.