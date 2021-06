Trotz geringer Wirksamkeit : Bayer will Curevac weiter unterstützen

Im Februar hatte Armin Laschet das Bayer-Werk Wuppertal besucht, das den Curevac-Impfstoff abfüllen will. Foto: Michael Rennertz / Territory

Düsseldorf Die schlechte Wirksamkeit des Curevac-Impfstoffs trifft die deutsche Impfkampagne: Karl Lauterbach schreibt den Impfstoff nun ab. Bayer will seine Vorbereitung in Wuppertal fortsetzen, der Bund will beteiligt bleiben.

Nach dem Rückschlag für den Impfstoff-Kandidaten von Curevac versucht die Bundesregierung, das Ganze herunterzuspielen. „Eine Auswirkung auf das Tempo unserer Impfkampagne hat diese Mitteilung nicht", erklärte das Haus von Jens Spahn (CDU). Die Nachrichten über vorläufige Studienergebnisse könne man nicht kommentieren. Allerdings berücksichtigt das Ministerium Curevac schon gar nicht mehr in seinen Lieferplanungen. Intern soll Minister Jens Spahn (CDU) von einer großen Enttäuschung gesprochen haben.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält einen Einsatz von Curevac in Deutschland nun für ausgeschlossen: „Mit der zu erwartenden geringen Wirksamkeit, selbst wenn sie sich bei der Endauswertung noch leicht verbessert, ist der Curevac-Impfstoff nicht einsetzbar in Deutschland“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. „Die Bürger wollen zunehmend die wirksamsten Impfstoffe von Biontech und Moderna. Selbst der Astrazeneca-Impfstoff wird zum Ladenhüter“, so Lauterbach. „Curevac wird bei der Delta-Variante wahrscheinlich noch schwächer sein, somit keine Rolle mehr spielen.“ Dabei rechnet er auch mit Konsequenzen für den Impffortschritt in Deutschland. „Für unsere Impfkampagne bedeuten der Wegfall von Curevac und die geringere Liefermenge von Biontech, dass wir erst Mitte September Herdenimmunität erreichen können, selbst ohne Impfung der Kinder“, so der SPD-Politiker.

Das Bundeswirtschaftsministerium will den Studien-Flop aus Tübingen hingegen nicht kommentieren. „Das Bundeswirtschaftsministerium hält für die Bundesregierung die Beteiligung an dem Unternehmen ohne jeglichen Einfluss auf das operative Geschäft.“ Für Fragen des operativen Geschäfts sei das Unternehmen zuständig. Der Bund will aber an seiner Beteiligung festhalten. Er war im vergangenen Jahr über die Förderbank KfW mit 300 Millionen Euro bei Curevac eingestiegen.Zur Bekanntgabe der Kooperation hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) noch getönt: „Die Bundesregierung beteiligt sich an diesem vielversprechendem Unternehmen, weil sie erwartet, damit Entwicklungen zu beschleunigen, und es Curevac finanziell zu ermöglichen, das Potenzial seiner Technologie ausschöpfen zu können.“

Curevac hatte am Mittwochabend in einer Pflichtmitteilung für die Börse eingeräumt, dass der Impfstoffkandidat CVnCoV in einer Zwischenanalyse nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung „jeglichen Schweregrades“ erzielt habe. Damit erfüllt der Kandidat die vorgegebenen Erfolgskriterien nicht und könnte so nicht auf eine Zulassung hoffen. Allerdings wird die Studie noch fortgeführt.

Bayer hatte mit Curevac eine Koperation vereinbart und will eigentlich 2022 rund 160 Millionen Dosen Curevac-Impfstoff in seinem Werk in Wuppertal herstellen. Erste Chargen könnte es schon zum Jahreswechsel geben, hatte Bayer gehofft. Nun will der Leverkusener Konzern seine Vorbereitungen in Wuppertal zwar fortsetzen, betont aber: „Curevac ist als Sponsor der Studie für diese verantwortlich. Bayer unterstützt Curevac mit Leistungen im Bereich Entwicklung und Logistik. Mit der Fortführung der Studie wird auch unsere Unterstützung fortgesetzt, während wir die Situation genauer bewerten“, erklärte ein Bayer-Sprecher.

Die Fondsgesellschaft Union Investment, einer der großen Bayer-Aktionäre, sieht beim Rückschlag für Curevac auch hausgemachte Probleme: „Curevacs Impfstoff wurde nicht in den USA getestet (geringes Vorkommen von Mutationen), sondern überwiegend in Lateinamerika (häufiges Vorkommen von Mutationen). War das ein strategischer Fehler?“, sagte Fondsmanager Markus Manns. Zudem habe sich Curevac im Gegensatz zu Biontech und Moderna dazu entschieden, seine mRNA nicht zu modifizieren. Für Curevacs Kooperationspartner Bayer wiederum sei das Ganze nicht so schlimm, meint Manns: „Für Bayer ist es nicht ganz so schlimm, da die mRNA Produktion möglicherweise auch für andere mRNA Impfstoffe verwendet werden kann und die EU eine hohes strategisches Interesse an europäischer Impfstoff-Produktion hat.“