Fauci kündigt Entwicklung von Corona-Mittel an : USA stecken Milliarden in antivirale Pillen

Washington Ein antivirales Pandemien-Programm hat der US-Immunologe Fauci angekündigt. Die USA stecken Milliarden in die Entwicklung von Virus-Medikamenten – auch gegen das Coronavirus.

Die USA wollen mit der Investition von umgerechnet 2,6 Milliarden Euro die Entwicklung antiviraler Pillen gegen das Coronavirus antreiben. Dies kündigte Top-Immunologe und Berater Anthony Fauci am Donnerstag im Weißen Haus an. Das Geld werde auch in die Entwicklung von Medikamenten gegen andere gefährliche Viren fließen, die in Pandemien münden könnten. In diesem Zusammenhang sprach Fauci von einem „antiviralen Programm für Pandemien“.