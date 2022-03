Corona-Pandemie : Lauterbach warnt vor Anstieg der Sterbezahlen

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat davor gewarnt, die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie zu unterschätzen. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Toten in den kommenden Wochen weiter steigen werde.

„Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung“, sagte Lauterbach am Freitag in Berlin mit Verweis auf deutlich steigende Fallzahlen. Täglich würden derzeit 200 bis 250 Menschen an Corona sterben. Für ihn sei die Lage „kritisch“, weil davon auszugehen sei, dass die Zahl der Toten in den kommenden Wochen weiter ansteigen werde.