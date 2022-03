Pandemie in der Landeshauptstadt : Experten sehen keinen „Karnevalseffekt“ bei Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Die Corona-Infektionen sind nach Karneval in Düsseldorf nicht signifikant angestiegen. Ab kommender Woche greift außerdem die Impfpflicht im Gesundheitswesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen zwar leicht angestiegen, auch sechs Tage nach Altweiber am 24. Februar waren erhöhte Zahlen zu sehen. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) gibt jedoch an, dass sich auch in Nicht-Karnevalshochburgen in den letzten Tagen die Zahlen erhöht hätten. „Experten sehen daher keinen Zusammenhang mit dem Karnevalsgeschehen“. Die Stadt sieht sich gemeinsam mit dem Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) dadurch in ihrem Handeln hinsichtlich der abgespeckten Karnevalsfeierlichkeiten bestätigt. „Weiterhin gilt, vorsichtig zu bleiben“, sagte Keller am Mittwoch. Auch wenn es nun Lockerungen gab und weitere folgen werden, dürfe man nicht vergessen, dass das Virus weiterhin existiert und die Hygieneregeln immer noch gelten.