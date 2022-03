Vize-Chefin der Amtsärzte : „Die Delta-Variante kann wiederkommen“

Interview Die Vize-Chefin der Amtsärzte, Elke Bruns-Philipps, hält es für möglich, dass die Delta-Variante wiederkommt. Sie mahnt bei den Lockerungen zur Vorsicht. Die Maskenpflicht im ÖPNV und im Handel sollte bleiben.

Bruns-Philipps Trotz der hohen Inzidenzen können die Kliniken mit der Lage umgehen. Das liegt daran, dass Omikron oft mit milden Verläufen verbunden ist. In anderen Ländern hatte sich eine Omikron-Wand aufgebaut, die Kurve fiel dann steil wieder ab. Bei uns war der Anstieg nicht so stark, aber nun verläuft das Ende der Welle auch schleppender.

Was halten Sie von dem neuen Infektionsschutzgesetz? In Läden, Kinos, Fitnessstudios und Schulen könnte Maskenpflicht fallen …

Bruns-Philipps Die wenigstens Infektionen finden im Handel statt, die meisten im Privaten. Dennoch sollten wir an den Masken in Bus und Bahnen und gerne auch im Handel festhalten, auch als ein Signal. Die AHA-L-Regeln sind simpel und doch wirkungsvoll. Die Länder sollten sie zumindest bei den aktuellen infektionszahlen noch beibehalten.

Bruns-Philipps Den ersten Teil der Arbeit haben hier die Arbeitgeber, also die Kliniken, Praxen und Pflegeheime. Die Gesundheitsämter kommen erst ins Spiel, wenn es Anhörungen, Bußgelder oder am Ende gar Beschäftigungsverbote gibt. Wir möchten lieber Impfberatung machen als Bußgelder zu verhängen. Es ist auch wichtig, dass man den Ermessenspielraum definiert: Beschäftigungsverbote machen keinen Sinn, wenn dann die Menschen, die man schützen will, nicht mehr versorgt werden. Andererseits macht ein Gesetz ohne Wirkung auch keinen Sinn. Wir werden also den Sommer nutzen müssen für die Gestaltung der Umsetzung und für hohe Durchimpfungsraten.