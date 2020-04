„Car-Freitag“ in NRW : Treffen der Tuning-Szene wegen Coronavirus nicht erlaubt

„Car-Freitag“ in NRW

Recklinghausen Tuning-Fans dürfen in diesem Jahr am „Car-Freitag“ noch weniger als sonst: Auch die beliebten Treffen mit aufgemotzten Wagen zum Saisonauftakt sind verboten, sagt die Polizei.

Geht es nach der Polizei, fällt der sogenannte „Car-Freitag“ der Tuning-Szene in diesem Jahr quasi aus. „Wir gehen davon aus, dass diese Veranstaltung in der bisher praktizierten Form wegen Corona nicht stattfinden wird und wegen des Kontakt- und Ansammlungsverbots auch nicht stattfinden darf“, sagt Frank Lemanis von der Polizei Bochum. „Wir werden das im Auge behalten, ob sich die Menschen daran halten“, betont er auf Anfrage der dpa. „Wenn mehr als zwei Personen in einem Auto sitzen, ist das ein Verstoß.“