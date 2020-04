Bei Pfleger angesteckt : Tiger in New Yorker Zoo mit Coronavirus infiziert

Tiger in New Yorker Zoo mit Coronavirus infiziert

Der Eingang zum Bronx Zoo in New York. Foto: dpa/Jim Fitzgerald

New York Ein Tierpfleger ohne Symptome dürfte das Tiger-Weibchen Nadia angesteckt haben. Es ist der erste bekannte Coronavirus-Fall bei Tieren in den USA und wohl der erste bei einem Tiger weltweit. Auch drei weitere Tiger und drei Löwen sind erkrankt.

Ein Tiger in einem New Yorker Zoo hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Neben dem vier Jahre alten Weibchen namens Nadia hätten auch drei weitere Tiger und drei Löwen Krankheitssymptome, teilte der Zoo in der Bronx am Sonntag mit. Soweit bekannt ist, ist Nadia das erste Tier, das in den USA positiv auf das Virus getestet worden ist und der erste Tiger weltweit.