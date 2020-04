Mettmann/Erkrath/Wülfrath : Wie Corona die Kriminalität verändert

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Covid-19-Pandemie schlägt sich auch im Polizeibericht nieder: Es gibt kaum Einbrüche, dafür neue Trickbetrugs-Maschen.

Das „Einbruchsradar“ der Kreispolizei zeigte in einer Woche beispielsweise ganze sechs Einbrüche im Kreis Mettmann an: einen in Hilden, zwei in Mettmann und drei in Velbert. Dabei drangen Einbrecher nicht in Wohnungen, sondern in Gaststätten (am 2. April in Hilden und am 30. März in Velbert), in Firmen (am 30. März in Hilden im Nordpark) oder Kioske (29. März in Hilden) ein. Der Kneipen-Einbrecher am 2. April in Hilden wurde entdeckt und musste flüchten. Die Kiosk-Diebe (29. März) wurden gefasst. Von einem Räuber, der am 29. März eine Tankstelle in Hilden überfiel, fehlt noch jede Spur.