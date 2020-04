Kreis Mettmann : ME-Fahrer als falscher Polizist unterwegs

Kreis Mettmann Die Polizei erhielt über ein Autohaus im Rhein-Kreis Neuss Hinweise auf einen verdächtigen Audi, der sich zu Wartungsarbeiten in der Werkstatt befand. Einem Mechaniker war aufgefallen, dass im Front-Kühlergrill des Sportcoupes zwei Blitz-Blaulichter professionell verbaut worden waren.

Das Autohaus informierte die Polizei. Der 67-jährige Halter gab an, das Blaulicht ausschließlich auf Privatgelände zu nutzen. Bei der weiteren Kontrolle des zunehmend nervöser auftretenden Mannes aus dem Kreis Mettmann fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, einen Teleskopschlagstock, Handschellen und zwei gefälschte Polizeidienstausweise. Sie wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten den Audi sicher. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Audi RS 5 in auffällig grüner Lackierung mit Mettmanner Städtekennung (ME). Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt; ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nun prüfen die Ermittler, ob der 67-Jährige sich möglicherweise gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern oder weiteren Personen als Polizeibeamter ausgegeben hat. Zeugen, die konkret solche Hinweise geben können, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 25 unter 02131 300-0 gebeten.