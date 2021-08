Medienbericht : Bundesländer schließen Impfzentren bis spätestens Ende September

Betrieb in einem Impfzentrum zum Beginn der Impfkampagne in Deutschland (Archivfoto). Foto: Joachim Rieger

Berlin Ende September laufen die Gelder des Bundes aus, mit denen die überregionalen Impfzentren zur Hälfte finanziert werden. Bis dahin wollen alle Bundesländer die Impfungen auf Arztpraxen verlagern.

Demnach teilte unter anderem das Gesundheitsministerium in Thüringen mit: "Für die Zukunft setzen wir nicht mehr allein auf das Netz an Impfstellen, sondern schaffen mehr niedrigschwellige Angebote genau dort, wo viele Menschen sind." Aus Nordrhein-Westfalen hieß es, das Impfen solle "von den Impfzentren regelhaft in die Arztpraxen übergehen".