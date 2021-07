Anreize für die Fans : BVB-Stadion wird zum Impfzentrum

Borussia Dortmund macht seinen Fans ein besonders Impfangebot. Zur Förderung des Impftempos in Deutschland bietet der Bundesligist einen zusätzlichen Anreiz.

„Als besonderes Highlight könnt Ihr im Anschluss an den kleinen Piks einen Spaziergang im Stadion machen und Euren Impftermin durch ein Foto mit dem DFB-Pokal abrunden“, teilte der Verein am Dienstag mit.

Mit Blick auf den Herbst und voraussichtlich steigenden Inzidenzzahlen sei es wichtig, „den Impfschutz in der Bevölkerung so groß wie möglich zu gestalten“. Das könnte die Chance auf die Rückkehr möglichst vieler Fans zu den Spielen der Borussia erhöhen. „Wir alle sehnen uns danach“, schrieb der Verein. Von Donnerstag an stehen im Stadion die Impfstoffe Biontech und Johnson und Johnson zur Verfügung. „Macht mit, lasst Euch impfen und leistet Euren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“ appellierte der Revierklub an die Fans.