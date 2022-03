43 Covid-19-Patienten in den Kliniken : Gesundheitsamt meldet den 246. Corona-Toten in Krefeld

Krefeld 31 Infektionen in Kitas, 195 Erkrankungen in Schulen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, steigt auf 1091,9 an.

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt. „Die Person wurde rund 80 Jahre alt, lebte nicht in einem Heim, litt aber unter schweren Vorerkrankungen. Zum Impfstatus liegen keine Angaben vor“, so ein Stadtsprecher gegenüber unserer Redaktion. Insgesamt 246 Personen sind in der Seidenstadt damit im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben. 661 neue Covid-19-Infektionen verzeichnet die Verwaltung am Mittwoch, 16. März (Stand: 0 Uhr).

Bisher hat der Fachbereich insgesamt 46.749 Corona-Erkrankungen registriert. Genesen sind inzwischen 42.525 Krefelder, 391 neu seit dem Vortag. Als aktuell infiziert gelten somit 3.978 Personen, am Vortag waren es 3.709. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt nun bei 1.091,9 (Vortag 992,3).

In den Kliniken in der Stadt liegen aktuell 43 Krefelder mit einer Corona-Infektion, zwei auf der Intensivstation. Eine Person muss zusätzlich künstlich beatmet werden. Neue Corona-Fälle gibt es auch an den Kindertageseinrichtungen (Kitas) und Schulen: 31 Infektionen melden die Kitas, 195 Erkrankungen sind in den Schulen bekannt geworden.

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus ist weiterhin geöffnet. Die Impfung ist kostenlos, angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen (vierte Impfung für bestimmte Gruppen). Dienstags und donnerstags sind im Impfzentrum Seidenweberhaus außerdem auch Novavax-Impfungen ohne Termin und ohne Priorisierung möglich. Dieser Impfstoff darf allerdings nicht für Auffrischungsimpfungen verwendet werden.