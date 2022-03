Rund eine Million Beschäftigte in NRW betroffen : Einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt am Mittwoch in Kraft

Einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt am Mittwoch in Kraft

Rund eine Million Beschäftigte in NRW betroffen

Für Beschäftigte in der Pflege gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Willnow

Düsseldorf Beschäftigte in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen sollen zum Schutz der Patienten und Heimbewohner gegen Corona geimpft sein. Das sieht bundesweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht vor. Die Gesundheitsämter haben für die Prüfungen bis Mitte Juni Zeit.

In zahlreichen medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gilt ab diesem Mittwoch für die Beschäftigten eine Impfpflicht. Nach Angaben von Bundes- und Landesregierung gehören dazu unter anderem Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime. Allein in Nordrhein-Westfalen sind bis zu einer Million Beschäftigte davon betroffen. Das NRW-Gesundheitsministerium schätzte zuletzt Mitte Februar, dass bis dahin etwa 50 000 bis 100 000 Menschen in diesen Bereichen noch nicht über einen vollständigen Impfschutz verfügten.