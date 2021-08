Für über 80-Jährige und Astra-Impflinge : Auffrischungsimpfungen sind ab sofort möglich

29.12.2020 , DU Duisburg , Impfung gegen Covid-19 fŸr die Bewohner im Christopheruswerk an der Bonhoefferstra§e in Meiderich die Impfung gegen Covid-19 Corona. Dr. Thomas Gehl impft die 87 Jahre alte Anna Hasselkamp. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Sechs Monate nach Ende der ersten Impfserie soll es für über 80-Jährige eine Auffrischung geben. Gleiches gilt für NRW-Bürger, die zweimal mit Astrazeneca oder einmal mit Johnson&Johnson geimpft wurden. Laumann wirbt für das Impfen der Schüler.

NRW macht Druck beim Impfen. Und mit einer Zahl machte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) deutlich, wie wichtig Impfen ist: 87 Prozent der Covid-Patienten, die in Kliniken behandelt werden, sind ungeimpft. Ab sofort sollen nun Auffrischungsimpfungen für bestimmte Gruppen und das Impfen der Kinder ab zwölf Jahren starten. „Lassen Sie sich impfen“, mahnte auch der Aachener Intensivmediziner Gernot Marx. In NRW seien bereits über 17.000 Menschen an Corona gestorben, die Inzidenzen in Altersgruppen unter 25 liege bei über 120. „Wir sind noch nicht über den Berg.“

Wer bekommt eine Auffrischungsimpfung? Menschen über 80 Jahre sollen von nun an eine Auffrischungsimpfung erhalten, wenn ihre erste Impfserie (egal mit welchem Vakzin) über sechs Monate her ist, wie Laumann am Dienstag sagte. Sie können sich dazu ab sofort etwa an ihren Hausarzt wenden. Man habe mit den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) vereinbart, dass die niedergelassenen Ärzte sich auch um die Pflege- und Altenheime kümmern, so der Minister. Auch das Personal in den Heimen soll eine Auffrischungsimpfung erhalten, wenn es das wünscht.

Was ist mit den Empfängern von Astrazeneca und Johnson&Johnson? Wer vollständig mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurde, soll nun ebenfalls eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna erhalten. „Die Betroffenen können ab sofort einen Termin im Impfzentrum machen“, sagte Laumann. Auch können sie sich an ihren Hausarzt wenden. Auch für sie gilt: Wenn die erste Impfserie sechs Monate her ist, soll es eine Auffrischung geben, so das Ministerium. Bei Astrazeneca ist das sechs Monate nach der zweiten Dosis, bei Johnson&Johnson sechs Monate nach der einzigen Dosis. Hintergrund sind Studien, die zeigen, dass die beiden Vektorimpfstoffe eine Infektion mit der Delta-Variante des Coronavirus weniger gut verhindern als mRNA-Impfstoffe, auch wenn sie weiter recht gut vor schweren Verläufen schützen.

Was bedeutet das für die Impflinge der Osteraktion? NRW hat im Rahmen einer Osteraktion 460.000 Menschen mit Astrazeneca geimpft. Teilweise haben diese erst im Juni ihre zweite Dosis erhalten, für diese Menschen ist die Auffrischungsimpfung damit erst Ende des Jahres fällig. Da es dann keine Impfzentren in NRW mehr gibt, sollen sich diese Menschen an ihren Hausarzt wenden.

Was ist, wenn ich keine Auffrischungsimpfung will? „Es gibt keine Impfpflicht, also gibt es keine Pflicht zur Auffrischung“, sagte Laumann. Er betonte, dass man auch nicht seinen Status als Geimpfter verliert, wenn man die Auffrischungsimpfung ablehnt. Das erteilte Impfzertifikat bleibe gültig. Das ist wichtig etwa für den Besuch von Veranstaltungen.

Was ist mit Kreuzgeimpften? Hier geht es um Bürger, die als erstes eine Impfung mit Astrazeneca erhalten haben und - nach einer plötzlichen Volte der Ständigen Impfkommission - als zweites mit Biontech oder Moderna. Für sie ist keine Auffrischungsimpfung geplant. „Die Kreuzimpfung hat sich als sehr effektiv erwiesen“, betonte Intensivmediziner Marx. Auch für Menschen unter 80 Jahre, die zweimal Biontech oder Moderna erhalten haben, soll es keine Auffrischung geben. „Das ist derzeit nicht geplant“, so Laumann mit Blick auf die wissenschaftliche Debatte.

Wie lange bleiben die Impfzentren? NRW will die Impfzentren Ende September schließen, wie Laumann ankündigte. Die niedergelassen Ärzte können und wollten das weitere Impfen übernehmen, zudem sei auch der sensible Impfstoff von Biontech inzwischen im Kühlschrank lagerbar. „Die Impfzentren kosten uns im Monat 91 Millionen Euro“, so Laumann. Auch das spiele eine Rolle.

Wie bekommen Kinder einen Termin? Laumann begrüßte, dass die Stiko am Montag empfohlen hat, alle Kinder ab zwölf Jahren zu impfen. „Erfreulicherweise hat sich die Stiko klar positioniert, wir werben dafür, dass sich nun alle Zwölf- bis 17-Jährigen impfen lassen“, so der Minister. Die Familien können sich ab sofort an die Impfzentren wenden, so lange es diese noch gibt, und vor allem an ihren Haus- oder Kinderarzt. Auch könnten Schulen Termine in den Impfzentren buchen oder seien selbst Standort für Impfaktionen.