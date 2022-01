Klage gegen Versicherung : Gastwirt will Entschädigung für Lockdown – und scheitert am Bundesgerichtshof

Gastwirt will Entschädigung für Lockdown – und scheitert am Bundesgerichtshof

Karlsruhe Eine Versicherung gegen Betriebsschließungen muss im Corona-Lockdown nicht zahlen, wenn im Vertrag bestimmte Erreger abschließend aufgezählt werden – und Sars-Cov-2 nicht darunter ist.

Ob gezahlt werden müsse, hänge davon ab, was Versicherung und Versicherter vereinbart hätten, erklärte der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch in Karlsruhe. Im konkreten Fall ging es um ein Lokal in Schleswig-Holstein, die Entscheidung hat aber Auswirkungen auf zahlreiche ähnliche Fälle in ganz Deutschland. (Az. IV ZR 144/21)