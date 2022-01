Fall vor dem Bundesgerichtshof : Verteidigung legt Revision im Graefenthal-Prozess ein

Das Medieninteresse am Prozess war groß. Das Urteil will die Verteidigung nun vom Bundesgerichtshof überprüfen lassne. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Goch Der Fall, der monatelang das Landgericht Kleve beschäftigt hat, wird nun auch Thema in höherer Instanz. Die Anwälte des zu fünf Jahren Haft verurteilten 59-Jährigen wollen das Urteil vom Bundesgerichtshof überprüfen lassen.

Die Revision war bereits angekündigt worden, nun bestätigt das Landgericht Kleve den Schritt auf Anfrage unserer Redaktion: Die Anwälte des 59-jährigen Niederländers, der kurz vor dem Jahreswechsel unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in 19 Fällen, jeweils in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch einer Schutzbefohlenen, vom Landgericht Kleve schuldig gesprochen worden war, wollen das Urteil vom Bundesgerichtshof überprüfen lassen. „Wir können bestätigen, dass Revision eingelegt worden ist“, sagt Pressesprecher Alexander Lembke.

Der Prozess gegen den selbsternannten „Propheten“ des Ordens der Transformanten hatte das Gericht in der Schwanenburg monatelang in Atem gehalten. Die Sekte hatte jahrelang unauffällig auf dem Kloster Graefenthal in Goch-Asperden gelebt, ehe hunderte Polizisten im Oktober 2020 das Areal durchsuchten. Der Verdacht: Freiheitsberaubung. Ein Niederländer wurde festgenommen und eine Niederländerin, die in den Klostermauern mutmaßlich gegen ihren Willen festgehalten und über Jahre hinweg missbraucht worden sein soll, weggebracht. Der Beschuldigte hatte bis zum Schluss seine Unschuld beteuert, die Kammer aber ließ sich davon nicht überzeugen. Motive für eine Falschaussage seien nämlich nicht erkennbar.