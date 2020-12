Corona-Pandemie : Bundeswehr stockt Einsatz in Gesundheitsämtern auf

Berlin Die Bundeswehr verstärkt ihre Unterstützung für Gesundheitsämter im Kampf gegen die Corona-Pandemie. „Wir haben das Kontingent aufgestockt für 20.000“, sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch den Sendern RTL und n-tv.

Am Wochenende habe es in Passau eine „ganz prekäre Situation“ gegeben, in der die Bundeswehr kurzfristig mit 50 Soldaten ausgeholfen habe, sagte die Ministerin weiter. „Wir halten vor und wann immer die zivile Seite uns braucht, sind wir da“, hob sie hervor. Für den Einsatz in den Gesundheitsämtern komme es allerdings immer darauf an, ob Soldaten in die Struktur passten, „aber an der personellen Möglichkeit der Bundeswehr, zu helfen, mangelt es nicht".