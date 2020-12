Fahrgäste sollen Abstand halten : Bahn will über Weihnachten offenbar zusätzliche Plätze anbieten

Die Bahn will täglich bis zu zehn Züge mehr einsetzen. Foto: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

Berlin Die Deutsche Bahn will einem Medienbericht zufolge ihren Fahrgästen über Weihnachten täglich knapp 8000 Plätze mehr zur Verfügung stellen als üblich. Damit will der Konzern das Fahrgastaufkommen entzerren.

Die Deutsche Bahn will einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge über Weihnachten täglich 8000 Plätze mehr in ihren Fernzügen anbieten. Auf viel befahrenen Strecken etwa zwischen Berlin und Hamburg, Frankfurt, dem Ruhrgebiet und München sollen täglich insgesamt zehn zusätzliche Züge mit jeweils rund 800 Plätzen fahren, berichtete die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Konzernkreise. Gelten solle das Zusatzangebot von kurz vor Weihnachten bis zum Jahreswechsel.

Beschlossen habe dies die Konzernspitze in der vergangenen Woche. Die Bahn rechnet demnach zum Fest mit mehr Passagieren in den Zügen; das zusätzliche Angebot soll verhindern, dass die Fahrgäste zu eng zusammensitzen.

Die Bahn wollte den Bericht am Dienstag auf Anfrage nicht bestätigen und verwies auf ihre Pressekonferenz am Mittwoch unter dem Motto "Sicher reisen in der Weihnachtszeit". Personenverkehrsvorstand Berthold Huber hatte vergangene Woche aber bereits angekündigt, dass die Bahn ab Mitte Dezember "mit neuen Zügen zusätzlich tausende Sitzplätze und häufigere Fahrten auf vielen Hauptstrecken" anbieten werde.

Der Konzern hatte vergangene Woche auch sein Reservierungssystem so geändert, dass in allen Zügen in den Großraumwagen nur noch ein Sitzplatz pro Doppelsitz reservierbar ist. Zudem gilt in den Zügen die Maskenpflicht. Die Auslastung in den Fernzügen der Bahn lag zuletzt bei 20 bis 25 Prozent.

