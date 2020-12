Ausbreitung des Coronavirus : England beendet landesweiten Lockdown

London Ab Mittwoch gelten in England wieder regionale Lockdown-Regeln. Das Parlament hat eine entsprechende Verordnung der Regierung abgesegnet. In Wales, Schottland und Nordirland gelten eigene Regelungen.

In England gelten von Mittwoch an wieder regional unterschiedliche Regelungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Eine entsprechende Verordnung der Regierung wurde am Dienstagabend vom Parlament in London abgesegnet. Das Land wird in drei Warnstufen eingeteilt. Trotz heftigen Widerstands aus Teilen der konservativen Regierungspartei wurden die Maßnahmen mit großer Mehrheit angenommen - auch dank zahlreicher Enthaltungen von Seiten der Opposition.