Kosten der Corona-Pandemie : SPD-Chef Walter-Borjans will auch Reiche in Corona-Krise zur Kasse bitten

SPD-Chef Walter-Borjans will auch Reiche in Corona-Krise zur Kasse bitten

Will Reiche in der Corona-Krise an den Kosten beteiligen: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans Foto: dpa/John Macdougall

Berlin Der ehemalige NRW-Finanzminister will, dass sich „Krisengewinner“ und Vermögende an der Milliarden-Kosten der Corona-Krise beteiligen. Und betont, dass es jetzt noch wichtiger sei, Steuer-Schlupflöcher zu schließen und gegen Geldwäsche vorzugehen.

Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert-Walter Borjans hat eine Beteiligung von „Krisengewinnern“ und Vermögenden an den Milliarden-Lasten der Corona-Krise gefordert. „Nach wie vor gibt es riesige Krisengewinner“, sagte Walter-Borjans am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung mit der SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf. Das seien globale Unternehmen, die „jede Gelegenheit nutzten, sich an der Mitfinanzierung des Staates vorbeizumogeln.“ Steuer-Schlupflöcher zu schließen und Geldwäsche zu bekämpfen, sei jetzt wichtiger als je zuvor. Aber auch wohlhabende Menschen, die teils auch von der Corona-Krise profitiert hätten, „werden am Ende einen Teil dazu beitragen müssen“, so Walter Borjans.