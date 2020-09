Mehr Tests im Lokalen : Bayern schließt Corona-Testzentren an Bahnhöfen und Autobahnen wieder

München Bayern schließt mit dem Ende der Urlaubssaison seine Corona-Teststationen für Reiserückkehrer an den Autobahnen und Bahnhöfen schrittweise wieder. Die Testkapazitäten sollen auf lokale Ebene verlegt werden.

Diese würden bis Ende September „gleitend“ wieder abgebaut, sagte Regierungschef Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Die freiwerdenden Testkapazitäten würden anschließend für verstärkte Tests auf der kommunalen Ebene genutzt.

Die Testzentren für Reiserückkehrer an Flughäfen blieben zunächst weiter in Betrieb, sagte der Ministerpräsident. Insgesamt trete die bayerische Teststrategie mit dem Ende des Sommers und dem Beginn des neuen Schuljahres in eine neue Phase. So würden nun kommunale Testzentren in Landkreisen und Städten aufgebaut sowie Testkapazitäten auf die lokale Ebene verlegt. Bayern bleibe bei der Strategie „niederschwelliger“ Test. Diese sei „sehr sinnvoll“.