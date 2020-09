Corona-Hilfe aus dem Weißen Haus : Mehr als 100 Österreicher bekommen Scheck von Trump

Schecks über 1200 Dollar on der US-Regierung - umgerechnet etwa 1000 Euro - landeten in den Briefkästen von mindestens 100 Österreichern. Foto: pixabay.com

Linz/Washington Ein 73-jähriger Pensionär in Linz glaubte zunächst an einen Scherz - drei Tage später waren die 1200 Dollar aus den USA tatsächlich auf seinem Konto. Er war nicht der Einzige, der Geld aus Washington bekam. Grund könnte eine Datenpanne sein.

Zu den Empfängern zählt auch ein Rentner aus Linz in Oberösterreich, der in den 1960er Jahren für kurze Zeit in den USA gearbeitet hatte. Er habe zuerst an einen schlechten Scherz geglaubt, schilderte der Mann in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB2“ am Montagabend. Die Bank habe die Echtheit des Schecks aber überprüft, und wenig später habe er das Geld auf dem Konto gehabt. Auch seine Frau hatte einen Scheck bekommen.