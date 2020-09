Zahlen zu Corona-Pandemie : Corona-Zahl sinkt leicht

Remscheid In Remscheid befinden sich derzeit drei an Covid-19 erkrankte Personen im Krankenhaus, davon liegt ein Patient auf der Intensivstation. Das teilt die Stadt am Dienstag mit.

Dem Gesundheitsamt wurden zwei Neuinfektionen gemeldet. Drei Remscheider konnten die Quarantäne verlassen, so dass die Zahl der Erkrankten in häuslicher Quarantäne auf 15 sank.

Zudem befinden sich 48 Verdachtsfälle nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne sowie zwei Reiserückkehrer aus Risikogebieten in gesetzlicher Quarantäne.

(red)