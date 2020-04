500 Paletten mit Spaghetti, Penne und Fusilli : Aldi holt mit Güterzügen tonnenweise Nudeln aus Italien

Essen Hamsterkäufe sorgen in den letzten Wochen für leere Regale in den Supermärkten. Von DB Schenker bekommt der Discounter aktuell hunderte Paletten mit Nudeln aus Italien geliefert.

Die Bahn-Logistiktochter DB Schenker hilft dabei, in der Corona-Krise die Warenströme in Europa aufrecht zu erhalten: Sie liefert zehn Güterwaggons mit Nudeln aus Italien an Aldi Süd. Die mehr als 500 Europaletten mit Spaghetti, Penne und Fusilli gehen an über 650 Filialen des Discounters in Süddeutschland, wie DB Schenker am Donnerstag mitteilte. Die ersten rund 300 Paletten mit insgesamt 400.000 Packungen kamen demnach bereits am Umschlagbahnhof in Nürnberg an.