Paketzusteller profitieren : DHL freut sich über Corona-Geschäft - aktuell auf „Vorweihnachtsniveau“

Bonn Es gibt auch Gewinner in der Corona-Krise, die viele Unternehmen richtig hart trifft. Die Paketzusteller erfreuen sich über ein großes Auftragsvolumen. Derzeit ist so viel zu tun wie vor Weihnachten - dem eigentlichen Hauptgeschäft.

„Der sehr plötzliche Anstieg auf nunmehr schon Vorweihnachtsniveau pro Tag in unserem Netzwerk zeigt uns, dass gerade auch kleine Händler verstärkt auf DHL setzen, um ihre Waren auch bei Schließung der Ladenlokale an den Konsumenten zu bringen“, sagte Post-&-Paket-Vorstand Tobias Meyer. Es könne dadurch auch vereinzelt zu Verzögerungen kommen, etwa bei Abholungen. Man sei aber dabei, Kollegen aus derzeit weniger gefragten Bereichen - etwa dem Brief- oder dem Landfrachtgeschäft - vermehrt für die Pakete einzusetzen.