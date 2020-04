Kontaktverbot wegen Corona : Wie klappt der Umgang mit Pubertierenden daheim?

Gerade in der Pubertät kommt es zwischen Eltern und ihren Kindern häufig zu Auseinandersetzungen. Foto: Shutterstock/Rawpixel.com

München Statt mit Freunden abzuhängen, hocken Teenager im besten pubertierenden Alter mit ihren Eltern auf engstem Raum zusammen. Wie können Eltern mit der geladenen Situation umgehen?

Jugendlichen, gerade in der Pubertät, sind Freunde zum Teil wichtiger als Familie. Über sie und ihr soziales Umfeld identifizieren sie sich stark. Doch mit den Ausgangsbeschränkungen und dem Kontaktverbot nimmt man ihnen aus ihrer Sicht genau diesen Teil der Identität weg. „Das schürt Frust und Wut, die sich dann meistens denen gegenüber entlädt, die nichts dafür können – Eltern oder Geschwistern“, erklärt Familiencoach Kira Liebmann aus München.

Eine weitere Idee könne sein, den Teenager einen Tag in der Woche die Mahlzeiten bestimmen und zubereiten zu lassen. Man könne sich auch gemeinsam Scherze ausdenken, die man den anderen Familienmitgliedern spielt. „Alles ist erlaubt, was das Wir-Gefühl steigert“, so Liebmann.