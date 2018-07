Verschwundener Flug MH 370: Malaysias Luftfahrt-Chef tritt nach Kritik in Bericht zurück

Kuala Lumpur Nach Kritik im Zusammenhang mit dem rätselhaften Verschwinden von Flug MH 370 hat der Chef von Malaysias ziviler Luftfahrtbehörde am Dienstag seinen Rücktritt erklärt.

In dem Bericht legten sich die Experten am Montag nicht darauf fest, warum die Boeing 777 verschwand. Sie kritisierten jedoch, dass es in jener Nacht von malaysischer Seite Mängel bei der Kontrolle des Luftraums gegeben habe. Der Chef der zivilen Luftfahrtbehörde, Azharuddin Abdul Rahman, übernahm in einem Schreiben die Verantwortung dafür.