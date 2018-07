Indonesien: Erdbeben auf Lombok - Hunderte Wanderer sitzen auf Vulkan fest

Erdbeben auf Lombok in Indonesien

Lombok Nach dem Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok sitzen hunderte Touristen und Bergführer auf einem aktiven Vulkan fest. Das teilte der Chef des Rinjani-Nationalparks am Montag mit.

Am Montag haben hunderte Touristen ihren Abstieg von dem Berg Rinjani auf der Insel Lombok begonnen, wie ein Militärbediensteter dem indonesischen Fernsehen sagte. Das Erlebnis habe sie aufgewühlt, doch sie seien weitgehend unverletzt geblieben.

Mehr als 250 Personen seien in dem Dorf Sembalun angekommen und ein Rettungsteam habe Hunderte weitere in der Nähe des Kratersees auf dem Berg erreicht, sagte der Militärbedienstete. Manche hätten leichte Verletzungen erlitten und seien traumatisiert, doch den meisten gehe es gut.

Ob auch Deutsche dazu gehören, war am Montag zunächst unklar. Nach offiziellen Angaben der Behörden waren am Wochenende auch mindestens 13 Bundesbürger an dem Berg unterwegs. Mehr als 680 Wanderern gelang es inzwischen, sicher wieder abzusteigen. Vom Auswärtigen Amt gab es zunächst keine Angaben, ob darunter auch die Deutschen waren. Nach offiziellen Angaben sind unter anderem Touristen aus Frankreich und den Niederlanden betroffen.