Kalifornien: Urgroßvater telefoniert mit Jungen, als die Flammen kommen

Redding "Opa, bitte komm und hol mich" - diesen verzweifelten Hilferuf hat ein Fünfjähriger während der Waldbrände in Kalifornien per Telefon ausgesandt, bevor er zusammen mit seiner Schwester und Urgroßmutter ums Leben kam.

Der Bericht des Urgroßvaters Ed Bledsoe vom Verlust seiner drei Familienmitglieder erschütterte am Montag die USA. Insgesamt sieben Menschen sind bislang durch die Waldbrände in verschiedenen Teilen des US-Westküstenstaates getötet worden.

Neben den drei Angehörigen von Ed Bledsoe kam in der Zone noch ein weiterer Mensch in seinem Haus um Leben. Seine Überreste seien am Sonntag gefunden worden, sagte der Polizeichef des Bezirks, Tom Bosenko. Auch zwei Feuerwehrleute kamen in der Zone ums Leben. Zudem wurden dort laut Bosenko weitere sieben Menschen vermisst.