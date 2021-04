K-Frage in der Union : Schäuble will Laschet als Kanzlerkandidaten und kritisiert Söder scharf

Schäuble will Laschet als Kanzlerkandidaten und kritisiert Söder scharf

K-Frage in der Union

Berlin Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich im Unionsstreit um die Kanzlerkandidatur hinter CDU-Chef Armin Laschet gestellt. Söders Kritik am Votum des CDU-Spitzengremiums sei „nicht zu ertragen“.

Schäuble attackierte zugleich auch Söder für dessen Kritik am Votum der CDU-Spitzengremien für Laschet, dies sei „nicht zu ertragen“. Söder hatte am Montag nach der Empfehlung von CDU-Präsidium und Vorstand gesagt, das spiegele nicht die ganze Breite der Partei wider und sei letztlich ein Beschluss in Hinterzimmern.