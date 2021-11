26 Personen festgenommen : Polizei in Italien gelingt Schlag gegen Kinderpornografie-Netzwerk

Bei einem konzertierten landesweiten Einsatz gelang italienischen Polizisten jetzt ein empindlicher Schlag gegen ein Kinderpornografie-Netzwerk. (Symbolbild) Foto: Jochen Luebke

Turin In einem landesweiten Einsatz gelang der italienischen Polizei in dieser Wochen ein Schlag gegen eine Kinderporno-Netzwerk. Unter anderem wurde ein Priester in Kampanien festgenommen.

Italienische Ermittler sind in einem landesweiten Einsatz gegen ein Kinderpornografie-Netzwerk vorgegangen. In den süditalienischen Regionen Kampanien nahmen die Polizisten einen Priester und in Apulien einen 37 Jahre alten Informatiker fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im norditalienischen Piemont hätten sie außerdem den Gründer des Kanals für die Zahlungsabwicklung festgesetzt, der im Tatzeitraum noch minderjährig gewesen sei.

Insgesamt richteten sich die Ermittlungen gegen 26 Personen. Die Beamten beschlagnahmten dabei Tausende Dateien. Darunter seien Fotos, die vor allem schweren sexuellen Missbrauch gegen Säuglinge zeigten. Den Männern werden der Besitz und die Verbreitung des Materials zur Last gelegt.

