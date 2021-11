Ab 2054 nicht mehr sicher : Bewohner von Küstendorf in Wales erste „Klimaflüchtlinge“ Großbritanniens

Im Norden von Wales drohen die Bewohner des kleinen Küstendorfs Fairbourne zu den ersten „Klimaflüchtlingen“ Großbritanniens zu werden. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Fairbourne Die Folgen des Klimawandels sind vielerorts schon dramatisch zu spüren, so auch in Fairbourne. Weil der Anstieg der Meeresspiegel für den Ort ein besonders hohes Flutrisiko bedeutet, planen die Behörden einen drastischen Schritt.

Stuart Eves zog vor 26 Jahren in das Küstendorf Fairbourne in Wales. Wie viele andere, die dorthin kamen, war er sich sicher, dass er hier für immer bleiben würde: Er hatte sich in das friedliche, beschauliche Leben in der 700-Seelen-Gemeinde zwischen schroffen Bergen und der Irischen See verliebt. „Ich wollte irgendwo hin, wo meine Kinder so aufwachsen können wie ich es konnte, frei herumlaufen können“, sagt der heute 72-Jährige, der zusammen mit seinem Sohn eine Wohnmobilanlage im Dorf betreibt. „Du hast das Meer, du hast die Berge. Es ist einfach ein atemberaubend schöner Ort zum Leben.“

Aber 2014 kam der große Schock. Da identifizierten die Behörden Fairbourne als ersten Küstenort in Großbritannien mit einem besonders hohen Überflutungsrisiko als Folge des Klimawandels. Und mit Hinweis auf Erwartungen, dass die Erderwärmung zu einem noch rascheren Anstieg der Meeresspiegel sowie häufigeren und extremeren Stürmen führen werde, erklärte die Regierung, dass sie das Dorf nur noch weitere 40 Jahre gegen die Risiken verteidigen könne. Spätestens 2054 werde es nicht länger sicher oder tragbar sein, in Fairbourne zu leben.

So arbeiten denn die zuständigen Stellen an einem Prozess, den sie als „gelenkte Verlegung“ bezeichnen - was im Klartext bedeutet, Fairbourne zu leeren, die Bewohner woanders anzusiedeln und das Dorf der eindringenden See zu überlassen.

Quasi über Nacht stürzten die Häuserpreise im Ort ab. Bewohner wurden in den Medien zu Großbritanniens ersten „Klimaflüchtlingen“ erklärt, viele waren erbost über Schlagzeilen, die von einer „Stilllegung“ des Dorfes sprachen. Und auch noch nach sieben Jahren sind die meisten Fragen der Einwohner über ihre Zukunft unbeantwortet geblieben.

„Sie haben das Dorf zum Untergang verurteilt, und jetzt müssen sie versuchen, den Leuten woanders ein Heim zu geben. Das sind 450 Häuser“, sagt Eves, den den örtlichen Gemeinderat leitet. „Wenn sie uns bis 2054 weghaben wollen, müssen sie die nötigen Unterkünfte für uns bereitstellen.“

Keiner im Dorf will weg. Viele sind Rentner, aber auch junge Familien leben hier, die die nächste Generation aufziehen. Ortsansässige sprechen stolz über ihre eng verbundene Gemeinde. Und obwohl das Dorfzentrum nur aus einem Lebensmittelladen, einer Fish-and-Chips-Bude und ein paar Restaurants besteht, ziehen der Strand und eine kleine Dampfeisenbahn im Sommer jede Menge Menschen an, wie Einwohner schildern.

Die von der Regierung gesponserte Organisation Natural Resource Wales, die für den Flutschutz in Fairbourne zuständig ist, spricht von einer Reihe von Flutrisiken, die das Dorf besonders verwundbar machen. Um 1855 auf einer niedrig gelegenen Salzmarsch gebaut, liegt es beim Gezeitenhochwasser im Frühling bereits unterhalb des Meeresspiegels, bei heftigen Stürmen können es mehr als eineinhalb Meter Unterschied sein.

Wissenschaftlern zufolge sind die Großbritannien betreffenden Meeresspiegel im vergangenen Jahrhundert um ungefähr zehn Zentimeter angestiegen. Abhängig von Treibhausgas-Emissionen und Maßnahmen der Regierung wird bis zum Jahr 2100 ein Anstieg zwischen 70 Zentimetern und einem Meter vorausgesagt. Fairbourne liegt zudem an einer Flussmündung, mit der Gefahr von Sturzfluten, wenn der Fluss zu stark anschwillt.

Die Behörden haben Millionen Pfund für die Stärkung einer Strandmauer und andere Befestigungen auf einer Strecke von rund drei Kilometern ausgegeben. Es gibt auch viele andere flutgefährdete walisische Dörfer, die mit staatlichen Mitteln geschützt werden, aber im Fall Fairbourne, so sagen Beamte, würden die Kosten für eine Instandhaltung der Anlagen in absehbarer Zeit „den Wert dessen, was wir schützen“, übersteigen.

Und es wird wohl nicht der einzige Küstenort in Wales bleiben, der aufgrund der Folgen des Klimawandels für nicht lebensfähig erklärt wird, wie Catrin Wager vom Gwynedd Council, dem für Fairbourne zuständigen Verwaltungsrat, prophezeit. „Wir brauchen mehr Antworten von der walisischen und der britischen Regierung“, sagt sie, nicht nur generell auf die Frage, wie sich die Folgen des Klimawandels mildern ließen, sondern auch darauf, „wie man auf Dinge reagiert, die bereits geschehen“.

In Großbritannien sind eine halbe Million Häuser flutgefährdet, und die Risikozahl wird bis Ende der 2080er Jahre auf 1,5 Millionen steigen, wie das Climate Change Committee, ein unabhängiges britisches Beratergremium, sagt.

Auch wohl vor diesem Hintergrund haben Einwohner in Fairbourne das Gefühl, dass man ihr Dorf unfair aus einer ganzen Reihe anderer Orte herausgegriffen habe. Und sie sind nicht überzeugt, dass es einen klaren Zeitrahmen dafür gibt, wie schnell der Meeresspiegel genügend ansteigt, um ihre Häuser zu bedrohen. Wann und wie werden die Evakuierungen stattfinden? Wird man sie entschädigen, und wenn ja, was wäre angemessen?

Bislang ist das alles offen. Dorfvikarin Ruth Hansford sagt, viele Einwohner litten nach Jahren der Unsicherheit an „emotionaler Müdigkeit“. Aber es gibt auch manche, die sich nicht entmutigen lassen wollen, im Gegenteil. So Becky Offland und ihr Mann: Sie haben kürzlich die Pacht für das Glan Y Mor Hotel übernommen, investieren also in die Zukunft des Dorfes. Die Eheleute hoffen, dass sie mehr Besucher anlocken können und damit mehr finanzielle Unterstützung für Fairbourne. „Es ist wie eine große Familie, dieser Ort“, sagt die 36-jährige Offland. „Wir werden alle kämpfen, um es da zu lassen, wo es ist.“

