Polizeieinsatz in Solingen : Schlag gegen Clan-Kriminalität

Solingen Am vergangenen Freitag führte die Polizei in Solingen Kontrollen zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität durch. In der Nacht zu Samstag kontrollierten Polizisten Gaststätten, Shisha-Bars, Spielhallen, Personen und Fahrzeuge.

Sie schrieben 14 Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen, drei davon wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Zudem wurden zwei Ingewahrsamnahmen und eine Festnahme durchgeführt.