Aus Krefelder JVA geflohen : Bankräuber nach 14 Jahren Flucht festgenommen

Krefeld Zielfahnder des Landeskriminalamtes NRW haben in der Kölner Innenstadt einen jahrelang gesuchten Bankräuber festgenommen. Der Mann war 2007 auf bisher ungeklärte Weise aus der Justizvollzugsanstalt Krefeld geflüchtet.

Der verurteilte Bankräuber war bereits mit internationalem Haftbefehl gesucht worden. Als „Ergebnis langjähriger Zielfahndungsmaßnahmen“ konnte nun die Einreise des flüchtigen Mannes über Österreich nach Deutschland nachvollzogen werden. In Köln erfolgte dann bereits am Montag die Festnahme durch die Ermittler des Landeskriminalamtes NRW, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Der Mann war 14 Jahre auf der Flucht.