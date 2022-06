Nach Gerüchten in vergangenen Tagen : Sängerin Shakira und Fußballstar Piqué haben sich getrennt

Nach Gerüchten in vergangenen Tagen

Madrid Es ist offiziell: Die kolumbianische Sängerin Shakira und ihr Lebensgefährte, der spanische Fußballspieler Gerard Piqué, haben sich getrennt. Das Paar bestätigte am Samstag Gerüchte über das Ende ihrer Beziehung.

Die 45-jährige Shakira lernte den Fußballer kennen, als sie für „Waka Waka (This Time for Africa)“, ihre Hymne für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010, auf Promotion-Tour war. Die beiden haben zwei Kinder, Sasha und Milan.

In den vergangenen Tagen hatte es in spanischsprachigen Medien zahlreiche Spekulationen über das Ende der Beziehung gegeben. Der 35-jährige Piqué, der als Verteidiger beim FC Barcelona spielt, habe das gemeinsame Haus in der katalanischen Metropole verlassen, hieß es.