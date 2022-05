Draußen Tränengas, drinnen Pop-Konzert : Das Finale der Königsklasse wird zur Farce

Meinung Paris 23 Minuten nach dem eigentlich geplanten Anpfiff des Endspiels in der Champions League schickt die Uefa Pop-Sängerin Camila Cabello auf den Rasen – nachdem vor dem Stadion mehr als 200 Menschen verletzt wurden. Ein Fiasko, das wohl ohne Lerneffekt bleiben wird.

Camila Cabello war noch nie bei einem Fußballspiel – und wird so schnell wahrscheinlich auch nicht mehr hingehen. Die Grammy-nominierte Pop-Sängerin wurde bei ihrem Auftritt vor dem Champions-League-Finale am Samstagabend gellend ausgepfiffen. Das lag aber nicht an ihrem Gesang an sich, sondern am Veranstalter, der Uefa.