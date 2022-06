Freizeitpark Efteling in den Niederlanden : Der „Hüter der Geschichten“ feiert 70-jähriges Bestehen

Efteling Der niederländische Freizeitpark Efteling feiert dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Inzwischen zählt er zu Europas größten Freizeitparks. Was Märchen mit dem Park zu tun haben, wie der Park sein Jubiläum feiert und was für die Zukunft geplant ist. Außerdem verlosen wir Tickets.

Wie hat alles begonnen?

Welche Attraktionen sind die Highlights im Freizeitpark Efteling?

Wie feiert der Park sein Bestehen?

Außerdem gibt es 2022 mit Sirocco und Archipel gleich zwei neue Attraktionen. In Sirocco erleben Besucher einen Wirbelsturm auf dem Ozean, während in Archipel eine Entdeckungsreise auf einer Abenteuerinsel bevorsteht. Auch hier dient wieder ein Märchen als Inspiration: Sindbad, der Seefahrer aus 1001 Nacht. Zusammen mit der Indoor-Achterbahn im Dunkeln, Vogel Rok, bilden diese Attraktionen ein neues Gebiet: die Welt von Sindbad.

Was ist für die Zukunft in Efteling geplant?

Noch in diesem Jahr wird mit den Bauarbeiten für das neue Efteling Grand Hotel begonnen. Ab 2024 sollen dort Gäste nicht nur übernachten können, sondern auch in zwei Restaurants essen und in einem Spa-Bereich entspannen können. 2024 wird es außerdem geheimnisvoll und gespenstisch: Mit der Attraktion Danse Macabre entsteht ein komplett umgestaltetes Themengebiet mit neuer Indoor-Attraktion. Besucher erwarten eine schaurige Geschichte und eine Komposition des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns. Von seinem Musikstück stammt auch der Name der Attraktion. Im Zuge der Bauarbeiten wird ein 17.000 Quadratmeter großes Areal umgestaltet und ein 20 Meter hohes Gebäude errichtet. Dafür muss das legendäre Spukschloss weichen.